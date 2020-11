Le FRN exclut Idrissa Seck et Oumar Sarr

Le remaniement ministériel continue de faire des vagues au sein de l'opposition.





Le Front de Résistance National (FRN) a décidé d'exclure Idrissa Seck et Oumar Sarr nommés respectivement président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ministre des Mines et de la Géologie.





Dans Walf Quotidien, le FRN dit "constater l'auto-exclusion par la démission de fait de la part de ses membres qui se sont engagés, à son insu, dans ce processus d'intégration de la majorité présidentielle".