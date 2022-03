Le Général Mactar Diop, nouveau chef d'état-major de la Force en attente de la CEDEAO

Un officier sénégalais a été choisi pour diriger la Force en attente de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il s'agit du Général de brigade Mactar Diop. Il a été intronisé ce vendredi 18 mars à Abuja, au cours d'une cérémonie où le Général nigérian Usman Yusuf lui a transmis le témoin.





La Force en attente de la CEDEAO (FAC) est une force multidisciplinaire composée de militaires, de policiers et de civils issus des États membres de la CEDEAO. Elle met à disposition du personnel pour les missions et opérations de soutien à la paix régionales et continentales.