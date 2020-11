Le Gir sur la dissolution du gouvernement : "Le président n’a plus de temps à perdre"

Le Groupe d’information républicain (Gir) se prononce sur la dissolution du gouvernement et la mise en place du prochain attelage gouvernemental.





Dans une note, le Gir a déclaré : «Monsieur le Président, vous avez le lourd fardeau de relancer l'économie, après les conséquences liées à la pandémie de la Covid-19. Nous sommes d'avis aussi que vous devez le partager avec des hommes et des femmes capables et déterminés. Il vous faut une équipe plus généreuse dans le devoir, plus dynamique, plus solidaire et plus organisée.»





En effet, poursuit le groupe de com’ du régime, «l’homme peut perdre une journée, car sa destinée est la seule dont il répond. Mais un gouvernement n'a pas le droit de perdre une heure, car sur lui pèse la responsabilité de toute la destinée d'un peuple. Le gouvernement, Monsieur le Président, n’a plus de temps à perdre, car le peuple attend la continuité de la pente ascendante sur laquelle était le Sénégal avant la Covid-19.»





Ainsi, le Groupe d'information républicain a garanti sa loyauté, son esprit de «solidarité patriotique et républicain» sur le choix des personnes devant composer le futur gouvernement.





Aux personnes qui ne seront pas reconduites, le Gir adresse ses vives félicitations. «Nous adressons nos vives félicitations et remerciements pour les loyaux services à la nation. Nous attendons tout de même d’elles un comportement exemplaire, comme celui adopté par les autres, lorsque le choix du président était porté sur elles», a conclu le groupe d’information.