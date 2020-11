Le gouvernement invité maintenir un haut niveau de performances

Le chef de l’Etat a souligné mercredi la nécessité pour le nouveau gouvernement de maintenir à un haut niveau de performances sectorielles et interministérielles dans la mise en œuvre des politiques publiques, rapporte le communiqué du 1er conseil des ministres dudit gouvernement.







‘’Le Gouvernement doit maintenir à un haut niveau, les performances sectorielles et interministérielles dans la mise en œuvre des politiques publiques, à la satisfaction de nos concitoyens’’, a dit Macky Sall à ses ministres dans des propos rapportés par le communiqué.





Il a dans le même temps exhorté les membres du gouvernement ‘’hisser le travail à un niveau de culte et de veiller à chaque instant à l’atteinte des résultats en privilégiant la gestion axée sur les résultats’’.





Macky Sall a rappelé que chaque membre de l’équipe gouvernementale était un un pilier déterminant de l’action gouvernementale, un socle indispensable de l’excellence du travail du Gouvernement’’.





Pour le chef de l’Etat, les membres du gouvernement devront plus que jamais agir avec détermination, méthode, courage et résilience pour faire face aux défis complexes, nés, selon lui des ’’incertitudes liées à la pandémie du Covid-19’’.

’’Nous sommes, alors, plus que jamais dans le temps de la transformation et des réformes pour impulser et intensifier, dans tous les secteurs, la relance économique, et assurer la stabilité sociale durable’’, a insisté Macky Sall.





Il a demandé aux nouveaux ministres de former sas délai leurs cabinets dans la perspective de la continuité de l’action gouvernementale.