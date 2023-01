Le grand conseil de Mbaye Ndiaye à Ousmane Sonko

Pour Mbaye Ndiaye, le président de Pastef doit mettre de l’eau dans son vin. Ce dernier a appelé les Sénégalais à se dresser contre le pouvoir qui chercherait, selon lui, à le neutraliser. «Je considère Ousmane Sonko comme un parent et je pense que quelqu’un qui draine une foule doit éviter de tenir de tels discours», lance le responsable de l’APR dans les colonnes de Vox Populi, en marge de sa visite de présentation de condoléances à la famille du promoteur de lutte décédé Serigne Modou Niang.



Mbaye Ndiaye poursuit : «Tout acte qu’il poserait doit aller dans le sens de la paix, cela pour nos enfants. Tout Sénégalais responsable, de quelque bord qu’il soit, doit éviter de mettre face-à-face des Sénégalais.»



L’ancien ministre de l’Intérieur ajoute : «Et dans ses relations avec les familles religieuses, il doit veiller sur ses comportements. Je lui conseille de revoir sa façon de vivre et de parler à l’égard des guides religieux. Les familles religieuses sont une réalité dans notre pays.»



Mbaye Ndiaye va plus loin. Il plaide pour que «Ousmane Sonko et Macky Sall se donnent la main». L'Apériste conclut : «Et si Dieu décide qu’il sera président, personne n’y pourra rien. Toutefois, il faut qu’il prêche la paix et qu’il soit en de bons termes avec les gens et éviter de pousser les jeunes sur ce qui peut retarder le Sénégal. Parce que le Sénégal est en train de bien progresser.»