Le Grand Parti contre la candidature unique et au cumul des mandats

Le grand parti, dirigé par le leader Malick Gakou, dit niet à la candidature unique au sein de l’inter coalition Yewwi Wallu et au cumul des mandats.





Selon Fallou Gaye, membre de la cellule de communication du grand parti, « La charte de Yewwi Askan Wi est très claire et c’est une charte qui nous lie. Pour le respect de cette charte-là et des textes, on ne peut pas éditer des textes et les violer. Si demain, les premières de Yewwi Askan Wi sont acceptées et que le président Malick Gakou est désigné comme candidat qui va aller à l’encontre des autres candidats, on sait ce qu’est le conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel bloque la candidature de Yewwi Askan Wi, ce serait catastrophique », a-t-il dit à nos confrères d’Iradio.





Par ailleurs, le responsable politique à Pikine appelle à la mobilisation autour de la candidature de Malick Gakou. « Malick était candidat en 2019, il a un parti qui fonctionne normalement, un parti qui est bien représenté dans ce pays donc la candidature de Malick Gakou, c’est une candidature qui est tout à fait normale », ajoute –t-il.