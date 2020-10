[Photos] Le Khalife Général des mourides salue l'engagement, le parcours et la détermination d'Aminata Touré

Le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a salué ce dimanche 4 octobre 2020, le parcours, la détermination et l'engagement de la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Mme Aminata Touré pour le Sénégal et les populations.





Elle lui a témoigné de son soutien et de sa volonté de l'accompagner dans son parcours dans l'intérêt du pays. "Il y a les relations familiales qui nous unissent. Mais je suis fier de ton comportement, de la sincérité de ton engagement. Je vous renouvelle mes prières et mon attachement" a dit le Khalife Général des mourides.





Mme Aminata Touré s'est rendue à Touba ce dimanche 4 octobre 2020, à la tete d'une délégation de conseillers du Cese dans le cadre du magal de Touba.