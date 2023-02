LE «GATSA-GATSA» A MBACKÉ

Massaly alerte : «L’heure est grave»





«Depuis qu’Ousmane Sonko est tombé en disgrâce à cause d’une affaire de viol présumé, ce présumé prédateur sexuel tire dans tous les sens et manœuvre tous azimuts pour se convaincre d'un avenir politique, du reste, hypothéqué par le dossier Sweet Beauté». La remarque est du leader du parti Union pour une nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. Il s’exprimait lors d’un point de presse. Il alerte : «L’heure est grave.»





Selon Mouhamadou Lamine Massaly, «ce qui s’est passé à Mbacké et à Touba a atteint son paroxysme et dépasse le seuil du tolérable. Ousmane Sonko a violé la sacralité de Touba, la ville sainte. Ce qui est très grave, il a fait de la politique dans l’enceinte de la mosquée. Et tous les biens saccagés et incendiés se trouvent dans le périmètre de Touba. Ousmane Sonko est néfaste et nuisible à la société».





Le désormais inconditionnel du président Macky Sall pense que «le comportement d’Ousmane Sonko à Mbacké atterre l'ensemble du peuple sénégalais. Pour une manifestation interdite, le leader de Pastef a instrumentalisé les jeunes qui ont attaqué et incendié la Sonatel, des stations d’essence et Senchan. L'homme, réputé mauvais, calculateur, manipulateur, ne se gêne pas à prendre des positions les plus radicales pour brûler ce pays».





Et de poursuivre : «Pestiféré dans les rangs de Yewwi (ce qu’il ignore), il ne lui reste que cette agitation et ces délires cycliques. Il se comporte comme un petit garnement qui gambade tout en baragouinant dans un langage «gatsa-gatsa» et détonne par son fou désir du grand écart.»





Pour le président du Conseil d'administration de l'Office national de la formation professionnelle (Onfp), «il est grand temps que l’État mette hors d’état de nuire Ousmane Sonko qui réclame la paternité du concept ‘gatsa-gatsa’ pour malheureusement s'en glorifier», que «l’État mette fin à cette liberté de mouvement dont bénéficie Sonko».





Aussi, de rappeler : «Il a été renvoyé devant la Chambre criminelle. Le procureur de la République doit fixer le plus rapidement possible la date de l’audience après la décision de la Chambre d’accusation. Cette liberté de mouvement dont bénéficie Sonko lui permet de galvaniser les jeunes avec des discours insurrectionnels pour se faire un bouclier humain.»





Massaly décrie «l'attitude irresponsable et cavalière de cette personne dangereuse et inconstante» et pense que «son hétérodoxie sur l'échelle des valeurs pourrait amener à faire des émules et son appel à l’insurrection est la voie toute trouvée par les saboteurs pour plomber l'élan du développement économique national et semer le chaos».





Le leader de l’Union pour une nouvelle République remarque que «l'expression ‘gatsa-gatsa’ renferme tout ce qu'il y a de plus négatif, de plus rétrograde et de plus nuisible pour une société qui aspire à s'épanouir».





De plus, «au moment où le monde s'accommode de la géopolitique pour surmonter les contingences liées aux mutations sociales et économiques, l'inventeur de cette forfaiture se frappe la poitrine et revendique son odieuse trouvaille». Il pense que «son comportement symbolise le bouillonnement du front social dont rêvent les forces de régression qui tentent à tout prix de déstabiliser le pouvoir en place».





Aux yeux de Massaly, «Ousmane Sonko est devenu, par l'irresponsabilité, l'incurie et la haine profonde et revancharde, un concentré d'insanités et d'appels à l'insurrection».