Le MEER départemental de Fatick recadre le coordonnateur des JBR

Meer de Fatick recadre un des leurs

Le MEER départemental de FATICK recadre le responsable des Jeunes Boucliers Républicains . Jeune Bouclier hier et pourfendeur aujourd'hui, ce changement inconséquent de position ne nous surprend guerre vu le caractère climatologie de la personne.





En quête inlassable d'une promotion imméritée, Monsieur Diouf a cru bon de s'attaquer au président de la République. Qu'il sache que le MEER départemental de FATICK fera face de manière énergique ni répit à toute personne qui oserait s'aventurer sur ce terrain.





Cet homme qui pourtant n'existe et ne doit sa survie politique qu'au président de la République devrait être le dernier à se prononcer sur la question du troisième mandat qu’il avait défendu avec véhémence et détermination en ces termes " je fais partie des rares apéristes qui vous diront que le Président Macky Sall doit avoir un autre mandat après 2024. Ils faut que les gens arrêtent".

C'est l'auteur de ces propos qui s'érige aujourd'hui en champion de la démocratie et donneur de leçons, le MEER départemental de FATICK sonne la fin de la récréation et demande à cet égaré politique de se taire.





Plus maintenant de loyauté à géométrie variable, surtout en cette période de crise nationale liée à la Covid19. L'heure est à l'union sacrée autour de l'essentiel et c'est cela qu’explique l’entrée de IDRISSA SECK et du REWMI dans l'attelage gouvernemental que nous saluons à sa juste valeur. Là aussi nous disons à cette coquille vide sans base politique qu'est Amath Diouf de prendre conscience de la nature de la situation sanitaire du pays et de s'interroger sur les urgences de l'heure plutôt que de fanfaronner sur qui doit où non travailler avec le Président de la République. Cet appel à l'union nationale lancée par le président de la République depuis les premières heures de l'apparition des cas de Covid19 a reçu l'assentiment de la grande majorité de la population du Sénégal en général et de FATICK en particulier.





Ce dernier qui fut le Premier bastion du président de la République lui renouvelle toute sa confiance et sa détermination infaillible et indéfectible à l'accompagner dans sa volonté de conduire le pays dans l'émergence à l'horizon 2035.