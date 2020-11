Le Meer se réjouit de la composition du nouveau gouvernement

Meer felicite Macky Sall pour la composition du nouveau gouvernement

Le Mouvement national des élèves et étudiants républicains (Meer), se réjouit de la composition du nouveau gouvernement et félicite le Président de la République, Son Excellence Macky SALL de ses choix objectifs.





Par la même occasion, nous adhérons à ces choix et ces réformes dictés par la seule volonté de répondre aux attentes du peuple sénégalais, lesquelles attentes sont la trame du Programme de relance de l’économie (le PAP2A).





Monsieur le Président de la République, Vous avez encore fait usage de votre inégalable sens de perspicacité et de responsabilité connu de tous. Par ce fait, nous vous réitérons notre attachement indéfectible et notre engagement à travailler d’arrache-pied à vos côtés pour la bonne marche de votre lumineuse vision pour un Sénégal meilleur





C’est pourquoi, mes affidés ( camarades ) et moi sommes érigés en serviteurs de vos attentes mais aussi de vos désirs dans l’exécution du Plan Sénégal Émergent (Pse) pour maintenir le pays sur la voie du développement inclusif et durable.





Pour la réussite de cette noble vision, il est plus que nécessaire que le Meer national vous accompagne en étant une force de proposition et d’actions mais aussi et surtout le grenier d’une bonne ressource humaine, substantifique moelle, voire la locomotive qui mène à ce viatique.





Ce pays ne se construira qu’avec cette jeunesse consciente dont est constitué le mouvement de votre parti dont je suis, de par votre confiance, le coordonnateur. Puisse Dieu continuer à illuminer et affiner votre vision pour un Sénégal émergent.