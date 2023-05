Le message de Déthié Fall à son "ami et frère" Ousmane Sonko

Le leader du PRP, Déthié Fall, s'est aussi joint aux réactions, suite à la condamnation à 6 mois de prison avec sursis, par la Cour d'appel de Dakar, faisant perdre ses droits civiques à Ousmane Sonko.





"J’apporte aujourd’hui plus que jamais mon total soutien et totale solidarité à mon ami et frère le président Ousmane Sonko", a-t-il d'emblée posté sur ses plateformes. Déthié Fall appelle les Sénégalais à "rester plus que jamais mobilisés contre la tentative du président Macky Sall d’écarter encore un candidat à la prochaine Présidentielle".





D'une lecture combinée des articles 30 et 57 du Code électoral, il relève que le principal opposant de Macky Sall ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales et, par conséquent, ne peut pas être candidat.