Le message puis le coup de fil de Macky : Quand Mimi raconte «sa dure journée à l’Assemblée»

Pour revenir sur ce qui s’est passé entre elle et le chef de l’État, Aminata Touré affirme avoir discuté avec Macky Sall avant qu’il ne lui confie les parrainages d’abord, la campagne ensuite en tant que tête de liste de la coalition Bby.





"On avait un accord ferme sur la présidence de l’Assemblée comme quand il me nommait au poste de présidente du Conseil économique et social. On en avait discuté pendant deux mois", a dit Aminata Touré.





Le jour de l’installation, le chef de l’État lui a envoyé un message lui demandant s’il pouvait l’appeler. A 9 h 26 mn, il lui a signifié avoir changé d’avis en choisissant Amadou Mame Diop. Quelque 17 minutes auparavant, ses émissaires étaient dans l’hémicycle, distillant l’information du choix nouveau du chef de l’État.





«Cela fait 10 ans que je supporte des injustices. Je suis toujours un cas spécial, mais je supporte pour mon pays qui mérite mon expérience.C’est comme quand on me débarquait de mon poste de Premier ministre, parce que j’avais perdu Grand-Yoff. Je me demande aujourd’hui si Amadou Ba a gagné aux Parcelles-Assainies’ déplore la parlementaire».