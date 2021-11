[Vidéo] Tirs groupés contre l’Administration territoriale : Antoine Diome défend ses hommes

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, déploie le parapluie protecteur pour ses hommes de l’Administration territoriale qui reçoivent, depuis quelques semaines, une pluie de quolibets. Procédant hier à l’inauguration du nouveau commissariat des Parcelles-Assainies, Diome leur a renouvelé le soutien de l’Etat.



«Nous le savons tous : vous constituez l’épine dorsale de la République et la coordination de toutes les actions se fait au niveau régional, au niveau des sous-arrondissements et sous votre coordination et sous votre conduite. De nuit comme de jour, vous ne ménagez jamais d’efforts pour être au service exclusif des populations. Soyez-en remerciés», déclare Antoine Diome.



Avant d’ajouter : « A vous donc, fonctionnaires émérites, gouverneurs de région, préfets de département, sous-préfets d’arrondissement et vos adjoints, vous qui faites partie des hauts fonctionnaires de l’Etat, nous vous renouvelons notre confiance et notre soutien dans votre mission sacerdotale au service du peuple sénégalais. Je l’ai dit tantôt : vous êtes les piliers sans lesquels aucune action publique efficace ne saurait être réalisée.»



Pour rappel, désavouée par différentes cours d’appel du pays, après le rejet des listes de l’opposition, le ministre de l’Intérieur a sorti une note interne demandant à l’Administration territoriale de se pourvoir en cassation.