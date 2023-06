Le ministre de la Jeunesse à Guy Marius Sagna : "Nous ne sommes pas coupables de corruption de jeunesse"

Des contrats sont signés par des jeunes qui ne sont pas encore dans leur travail, selon Guy Marius Sagna qui a posé une question orale au ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour.







Selon le député, "au niveau du programme 'Xeyu Ndaw Ni', les salaires ne sont jamais payés à temps, il y a des omissions de plus de huit mois. Ceux qui revendiquent sont payés sans les arriérés. C'est, à la limite, une exploitation de l'homme par l'homme".





En réponse, le ministre de la Jeunesse a confirmé qu'il y a parfois des retards de salaire, mais qu'il n'y a pas d'arriérés de huit mois. "C'est faux de vouloir faire croire aux gens qu'il y a des jeunes qui travaillent et d'autres qui encaissent leurs salaires. C'est mensonger et on le dit avec beaucoup de rigueur. Nous ne sommes pas coupables de corruption de jeunesse, nous cherchons du travail pour ces derniers".