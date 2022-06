Le ministre de la justice sur l’arrestation des opposants: « Quand on viole la loi, on doit en assumer les conséquences »

Me Malick Sall, ministre de la Justice sur l'arrestation de certains leaders

« Quand on viole la loi, on doit en assumer les conséquences tout simplement », a déclaré sans sourciller le ministre de la justice, Me Malick Sall qui réagissait ainsi à l’arrestation, vendredi dernier, des opposants. En effet, tentant de braver l’arrêté préfectoral interdisant leur rassemblement du vendredi, des leaders de l’opposition ont été arrêtés (Déthié Fall, le mandataire national de Yewwi Askan wi, Mame Diarra Fam, députée de la diaspora, Ameth Aïdara maire de Guédiawaye, Guy Marius Sagna tête de liste départementale de Yaw à Ziguinchor).