Le mouvement "Podor ma région " renonce à sa marche et fait une déclaration

Programmé depuis plusieurs jours le forum du mouvement "Podor ma région " s'est tenu mais la marche a été reportée voire même annulée, si l'on en croit les propos de Pape Abou Sow, membre du comité d'organisation : "Nous avons deman?é une autorisation pour le forum et pour la marche mais le Préfet nous a dit que le Samedi n'étant pas un jour ouvrable il ne peut recevoir le mémorandum et devant cette situation nous avons décidé de faire le forum et de nous organiser pour remettre le mémorandum ultérieurement ".





En lieu et place de la marche, une déclaration a été faite pour égrener les atouts du département sur le plan agricole, pastoral, commercial et autres infrastructures sociales de base ainsi que sa population et sa superficie.





Des cellules seront mises en place dans les 22 collectivités territoriales pour mieux sensibiliser les populations sur le bien fondé de la mobilisation pour faire de Podor une région.







Le seul impair lors de cette rencontre reste l'absence remarquée des maires du département de Podor qui ont tous été invités mais qui sont restés aux abonnés absents.







Seul Racine Sy a envoyé une importante délégation le représenter. Le Maire de Podor a mis à disposition la salle qui a abrité la rencontre et un hôtel.





A côté de lui, l'adjoint au maire de Guédé Village, Oumar Sow, a présidé les travaux introduits par Dr Lamine Ba de l'université de Saint-Louis. Le Professeur et écrivain Abdourahmane Niang était également présent.