Le nouveau Barthélémy Dias

« C’est moi, en tant que maire de Dakar, qui ai pris ma responsabilité, en ma double qualité de député et de maire d’inviter officiellement son excellence le chef de l’Etat, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce 6e forum ». Ainsi répond Barthélémy Dias aux critiques nées de ce qui est vu comme une grande complicité entre Macky Sall, lui et son mentor Khalifa Sall.







Rien que par cette phrase, le fils de Jean Paul Dias indique qu’il est devenu un autre Barthélémy. Ici, il s’agit de ‘’SON EXCELLENCE LE CHEF DE L'ÉTAT, MONSIEUR MACKY SALL’’. Cette partie mérite d’être mise en capitale, si on jette un regard sur le rétroviseur. En effet, Barthélémy Dias n’a jamais vu appeler Macky Sall par son titre. Ni ‘’Monsieur’’, encore moins ‘’chef de l’Etat’’, et à plus forte raison ‘’son excellence’’.





Barth ne s’en arrête pas là. Il exprime toute sa satisfaction vis-à-vis de celui qui lui a promis de dire à son père Jean Paul qu’il a bien travaillé. « C’est la première fois qu’un chef de l’Etat accepte de venir ouvrir et présider les travaux d’un forum mondial sur l'économie sociale et solidaire… », déclare Barth, fier de ce Macky Sall qui, 24 heures auparavant lui disait : ‘’Yangui doxal deh’’ (tu fais bouger les choses).





Ce nouveau Barthélémy Dias se fait de plus en plus jour. D’abord par son attitude. Pendant longtemps, le bouillant opposant est resté silencieux. Pas une seule critique adressée à Macky Sall. Malgré les différentes convocations de Sonko à la justice et les arrestations, il a gardé un mutisme absolu. Ce qui ne cadre pas avec le Barthélémy de jadis.





Ensuite, le 4 avril, l’opposition décide de décliner l’invitation faite à elle par le président Sall de participer au défilé de la fête de l’indépendance. Barthélémy Dias lui choisit d’y participer. La justification est qu’il est parti en tant que maire de Dakar et non en tant qu’opposant.





Changement de contexte politique





Pourtant, l’argument résiste mal à l’analyse. En mars 2022, le Sénégal abrite le forum mondial sur l’eau. Pendant que le gouvernement de Macky Sall reçoit les délégations venues d’ailleurs, le maire de Dakar, absent, organise un contre-forum avec un thème provocateur : « L’eau à Dakar, Dakar dans les eaux ». Une façon pour lui de mettre en avant le débat sur les inondations qui font mal au régime.





Il profite de l’occasion du contre-forum pour tacler Macky Sall. « Le sommet de l’OCI est un sommet des États, le sommet de la Francophonie est un sommet des États. Mais pour ce forum, ce sont les territoires qui sont les intéressés. Il faut que l’État sache qu’on ne peut pas être invité à notre propre anniversaire, se désole le maire de la ville de Dakar », peste Barth qui qualifie le forum de fiasco.





Quelle est la différence entre le forum de 2022 et celui de 2023 ? Le contexte politique ! L’argument des obligations ou postures républicaines est un leurre. Les politiques n’y font recours que quand ça les arrange. La vérité est que les choses ont changé sur le plan politique. Il n’y a plus d’élections législatives en vue. Il ne reste que la présidentielle de 2024.





Or, Barth a deux objectifs qui se superposent. D’abord faire valider la candidature de Khalifa Sall. Et pour cela, il faut dialoguer, négocier avec Macky Sall. D’où l’intérêt pour lui de mettre de l’eau dans son vin, quitte à trop le diluer. A défaut de réussir ce pari, Barth pourrait se mettre en orbite pour espérer devenir le prochain président.





Mais pour cela, il faut d’abord se montrer loyal envers Khalifa Sall pour que ce dernier accepte de mettre son influence, l’appareil et les moyens de Taxawu Sénégal à sa disposition. Après tout, il l’a déjà fait pour lui pour la mairie de Dakar. Mais il y a un grand risque de perdre une bonne partie de la sympathie dont il bénéficie auprès d'une partie de l'opinion.