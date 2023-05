Le PIT veut ‘’un dialogue national constructif et inclusif’









Le Parti de l’indépendance et du travail (PIT), s’inquiétant de ‘’la gravité de la situation politique et sociale nationale’’, appelle ‘’l’ensemble des forces éprises de paix et de justice du pays’’ à s’engager dans ‘’la voie d’un dialogue national constructif et inclusif’’ impliquant les acteurs politiques, syndicaux, de la société civile et des secteurs économiques, ainsi que les autorités religieuses et coutumières.





Dans un communiqué, le secrétariat du comité central du PIT dit relever ‘’la gravité de la situation politique et sociale nationale, caractérisée par des manifestations violentes de plus en plus fréquentes et aux conséquences tragiques’’.





‘’Ces manifestations, disséminées dans différentes localités, débouchent, outre sur de nombreuses dégradations de biens, sur des actes de rapine, et surtout sur des pertes en vies humaines, particulièrement chez les jeunes’’, lit-on dans le communiqué.





Le secrétariat du comité central du PIT ‘’condamne avec la plus grande énergie ces actes d’une extrême barbarie et demande leur cessation immédiate’’. Il met en cause des ‘’forces organisées, dont les traits dominants sont, en plus de la propension à la violence, le recours à la stigmatisation tous azimuts, à la manipulation et au refus de l’Etat de droit’’, avec le risque de détruire les fondements de la société sénégalaise.





Pour empêcher cela, le secrétariat du comité central du PIT ‘’en appelle ainsi à l’ensemble des forces éprises de paix et de justice du pays pour nous engager dans la voie d’un dialogue national constructif et inclusif de tous les acteurs politiques, syndicaux, de la société civile, des secteurs économiques, ainsi que de toutes les autorités religieuses et traditionnelles’’.





Aussi le PIT se dit-il ‘’disposé à prendre toutes les initiatives nécessaires, dans le respect de l’Etat de droit et des principes de justice, pour agir avec tous ceux qui partagent ses idéaux de paix, de progrès social pour un Sénégal uni et toujours inscrit dans une véritable perspective de développement’’.