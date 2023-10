[Billet] Le Podolski du gouvernement (Par Adama Ndiaye)

Au-delà de toute compréhension, le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne (2006-201), Joachim Low, avait l’habitude d’appeler à chaque grande compétition, l’avant-centre Lukas Podolski. Joueur talentueux, qui n’a pu confirmer les grands espoirs placés en lui lors de ses jeunes années, Podolski était un habitué de la Nationalelf, alors que ses performances en club étaient décevantes. Sur le ton de l’ironie, beaucoup de journalistes se demandaient si le joueur n’avait pas des dossiers contre son sélectionneur, ou s’ils n’étaient tout simplement pas apparentés. Toujours est que le mystère était là.





Dans le gouvernement sénégalais, il y a également un Podolski et un mystère, en l'occurrence Moustapha Diop. Celui-ci a été reconduit, mercredi 12 octobre, ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries. Avant cela, il a occupé le poste Ministre délégué auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Chargé de la Microfinance et de l’Economie Solidaire





Sans préjuger des qualités de l’homme, on peut quand même s’interroger car M. Diop est aphone et invisible. On mesure difficilement son impact et son leadership à la tête de son département. Ce qui pose un problème lorsque l’on pèse l’intitulé dudit ministère.





Le ministère de l’Industrie est un département fantôme, et l’homme à sa tête tout aussi fantomatique.