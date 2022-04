Le point de presse des acteurs culturels de "CULTURE BI NAK" interrompu à Ziguinchor*

Les acteurs culturels montent au créneau après l'annulation de leur point de presse à Ziguinchor. Ces derniers menacent de paralyser les prochaines échéances électorales si toutefois on les empêche de faire leur campagne de sensibilisation. Dans un communiqué rendu public le directoire du mouvement ‘’Culture Bi Nak’’ appelle l'opinion publique à faire face à l'évidence suite à des tentatives d'intimidation qu'ils sont en train de vivre.



Communiqué



"À quelques encablures de la tenue des prochaines élections législatives, le monde politique sénégalais est en ébullition. À ce propos nos radars nous ont fait part d'un fait inédit et assez rare pour être souligné. Dimanche 24 avril dernier, des acteurs culturels en provenance de 14 régions du Sénégal ont tenu un point de presse à l'Alliance française de Ziguinchor. C'était pour annoncer la campagne de collecte de parrainage pour le concept ‘’Culture bi nak’’?



Il se trouve qu'au bout de 25 minutes et dès l'annonce du sujet principal de la rencontre, la Directrice des lieux a demandé l'arrêt de la rencontre. Ce fait insolite et inhabituel s'est déroulé en présence de journalistes de sept organes de presse. La mort dans l'âme les initiateurs ont été obligés de poursuivre leur point de presse devant l'entrée de l'Alliance Franco sénégalaise de la capitale du Sud. C'est ce qui pousse les uns et les autres à se poser un certain nombre de questions. Qui est l'acteur culturel qui se cache derrière ce mouvement ? Pourquoi avoir choisi Ziguinchor et non une autre ville? Ce mystérieux homme de culture très imprégné de communication politique préfère tirer les ficelles dans l'ombre pour le moment. Cependant il a bien réussi son maillage total dans l'ensemble du pays.



Il effectue fréquemment des déplacements sur Ziguinchor ,Bignona ou Kafountine. Sa démarche inclusive et tournée vers l'intérieur du pays est assez novatrice. Fin observateur de la société, il a voulu s'inspirer des exemples probants d'un certain Léopold Sédar Senghor ou encore de Macky Sall. Ces derniers avaient choisi de sillonner le pays profond pour convaincre le plus grand nombre. Cette démarche innovante a réussi à dérouter le milieu des professionnels des médias. En effet, ces derniers sont habitués à être courtisés par les hommes politiques. Ces personnes souvent désireuses de polir leur image et de bien se positionner sont promptes à squatter les salles de rédaction et les studios de radio et de télévision de la place.



Une attitude qui est aux antipodes de celle du leader de ce nouveau mouvement ‘’CULTURE BI NAK’’ sur la défense des intérêts des acteurs culturels. En lieu et place des salons huppés de Dakar, le cerveau préfère aller à la rencontre directe des populations. Une stratégie qui semble payante au vu de l'adhésion de ces éminents hommes de culture.



Toujours est-il que de nombreux acteurs culturels ont adhéré à cette nouvelle manière. Ils ont tous posté des vidéos sur les réseaux sociaux pour affirmer que leurs cartes d'électeurs seront pour la liste V qui porte le concept ‘’Culture bi Nak’’. On peut citer dans ce lot des sommités comme Bécaye Mbaye, Papa Dembel Diop bassiste du Super Diamono, les comédiens Tane Bombé, Mory Fall, Grand Laye de Idole, Ibrahima Mbaye Sope, El Hadji Mokhtar Fall, Fodé Sarr, Anta Fall Badjane, le photographe Pape Doudou Diallo etc. Tout ce beau monde est convaincu que la Culture doit être représentée à l'Assemblée Nationale. Ils sont décidés à prendre leurs destins en mains et à faire entendre leur voix. Mais la question qui reste et demeure est qui est le mystérieux initiateur de ce vaste Mouvement ‘’CULTURE BI NAK?"