Le Pr Abdou Niang élu président de la Société internationale de néphrologie

La médecine africaine, sénégalaise en particulier, vient d’être encore honorée avec l’élection du Pr Abdou Niang, titulaire des Universités et chef du service de néphrologie de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, à la tête de la Société internationale de néphrologie (SIN) sise à Bruxelles, en Belgique, où il occupait, depuis 2 ans, le fauteuil de vice-président chargé de la commission dialyse.Après Cottet Jean, Hamburger Jean, Merrill John, Richet Gabriel, Traeger Jules et le Français Straer Jean Daniel, décédé le 05 avril 2019, Pr Abdou Niang sera porté aujourd’hui à la tête de la Société internationale de néphrologie (SIN), devenant ainsi le premier Africain à occuper ce poste Niang. C’est ce que rapporte le quotidien L’AS dans sa livraison de ce lundi.Organisation philanthropique vouée à l’amélioration de la santé rénale dans le monde, la Société internationale de néphrologie (SIN) a été créée en 1960 à Bruxelles, en Belgique. Elle se donne pour mission de faciliter la collaboration entre les chercheurs à travers le monde afin de mieux lutter contre les maladies rénales, en encourageant la sensibilisation, l’éducation et la recherche.