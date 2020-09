Le président du mouvement And Suxali Sénégal Habib Niang reçoit l'amicale des étudiants de l'université de Thies

Le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang a reçu en audience l'amicale des étudiants de l'université de Thies ce mardi 15 Septembre à son bureau sis à Guediawaye ( Dakar). L'objectif de la rencontre a porté sur l'ouverture et le démarrage des cours universitaires avec la situation du au Covid19. Le président de l'amicale Pathé Diouf a remercié le président Habib Niang pour son accompagnement pour l'année académique 2019/2020. Ils ont réitéré leur engagement aux côtés du président Niang et du mouvement And Suxali Sénégal.





Monsieur Habib Niang a salué la constance des étudiants de l'université de Thies vis-à-vis de sa personne et de son mouvement. Pour cette année académique aussi 2020/2021 le président Habib Niang leur a trouvé un appartement(plus grand que celui de l'année dernière), et toute la logistique qui va avec pour qu'ils étudient dans de bonne condition.





L'engagement de monsieur Niang pour le développement socio-économique de Thiès n'est plus à prouver car dans tous les secteurs et domaines socials il s'y investit surtout dans l'éducation.