Le Président Faye à Saint-Louis : Suivi des projets et dialogue avec les communautés

Ce mercredi 11 juin, la Présidence de la République a annoncé que Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite dans le pôle territoire nord, notamment la région de Saint-Louis, les jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’évaluation des projets structurants initiés par le gouvernement, visant à consolider les acquis et à apprécier l’état d’avancement des initiatives économiques et sociales au bénéfice des populations locales.



Au cours de son séjour, le Président rencontrera les autorités administratives, les élus locaux, les opérateurs économiques et les représentants des communautés. L’objectif est d’échanger sur les priorités de développement territorial et de s’assurer de « l’effectivité et de la pertinence des actions engagées », selon le communiqué. Cette démarche reflète la volonté de M. Faye de renforcer les liens entre l’État et les acteurs locaux, une priorité soulignée depuis son accession au pouvoir en avril 2024 aux côtés d’Ousmane Sonko.



La visite met en lumière l’engagement du Président à favoriser « un développement équilibré, équitable et inclusif sur l’ensemble du territoire national ». Elle intervient dans un contexte où le Sénégal cherche à pallier les disparités régionales, notamment dans le nord, souvent en retard par rapport à Dakar. Des projets comme l’aménagement du port de Saint-Louis et les initiatives agricoles, soutenues par des partenariats avec la BAD, sont au cœur de cette stratégie.