Le Président Macky Sall à Podor : "Racine Sy est très representatif et on va trouver des arrangements..."

Pour la tournée économique présidentielle effectuée au nord du pays,l'étape de Podor était d'une importance capitale au regard des enjeux politiques à quelques encablures des élections locales.





Devant des milliers de militants surexcités,le Président Macky Sall a été formel :"Pour Podor, tout le monde sait qu'il il n'y aura pas match,il ne doit pas avoir des tiraillements et on trouvera d'ailleurs les arrangements nécessaires.Je salue d'ailleurs votre unité..."





Ces propos du Chef de l'Etat devraient être analysés positivement par les nombreux partisans de Mamadou Racine SY d'autant que Macky Sall a reconnu qu'il est très representatif.En effet, le Président du mouvement Alsar a encore été l'auteur d'une mobilisation exceptionnelle.





Tout le long de l'axe Fanaye-Donaye Taredji-Stade municipal Alassane Wade,la marée jaune( couleur d'Alsar)a pris d'assaut les sites traversés par le Chef de l’Etat.





Macky Sall a aussi mis l'accent sur le dynamisme des autres responsables politiques du département notamment les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne,Le maire de Podor Aissata Tall Sall, Mountaga Sy,Abdoulaye Elimane Dia( maire Demette),etc.





Podor,ville chargée d'histoire, cité cosmopolite, terre de diversité, représente absolument le Sénégal en miniature.





C'est pourquoi le Président de la République a tenu à bâtir et moderniser le secteur routier pour désenclaver les terroirs et libérer les potentialités économiques de Podor un département doté de terres fertiles, de cours d'eau et de populations laborieuses.





Le Président est aussi convaincu que Podor a souffert pendant longtemps d'un déficit en infrastructures routières et en ouvrages de désenclavement, d'où les déplacements périlleux sur l'île à Morphil,surtout pendant l'hivernage et les périodes de crues.





Désormais avec plus 215 km de routes bitumées le désenclaver de l'île sera une réalité. Un travail remarquable du gouvernement salué à sa juste valeur par le Chef de l’Etat qui a par ailleurs procédé à l'inauguration de la route Taredji-Podor.





Ce qui fait dire à tous les producteurs que Macky Sall est l'artisan du désenclavement de Podor avec notamment l'électrification de 2000 villages.





Dans son allocution d'ouverture Mme le maire Aissata Tall Sall, a salué la clairvoyance du Chef de l'Etat qui a ainsi marqué l'histoire de Podor,un département aux braves populations longtemps considérées comme relevant de la périphérie avec une économie déclinante depuis la sécheresse des années 70.





Aujourd'hui avec ces travaux de grande envergure engagés sous son magistère, Macky Sall est l'homme du renouveau.