Le Programme Spécial de Désenclavement ouvre ses activités à Ranérou

Amadou Dawa Diallo président du conseil départemental de la commune de Ranérou

La commune de Ranérou a abrité ,ce samedi en présence du président du conseil départemental Amadou Dawa Diallo, et du coordonnateur national du Programme Spécial de Désenclavement (PSD), Khalifa Ba, la cérémonie de lancement des travaux de la voirie de la ville. Un projet piloté par le Programme Spécial de Désenclavement qui s’active à dérouler au niveau de ce département situé dans la zone sylvo pastorale, plusieurs réalisations à travers la construction de routes et de pistes rurales améliorées.





Tout un espoir pour cette zone jusque là enclavée, qui de l’avis du coordonnateur national du programme, verra plusieurs de ses localités connectées à la route nationale n°3. Dans le cadre ce programme de désenclavement, d’un coût de 370 milliards F CFA, qui prendra en charge la construction et la réhabilitation de routes et de pistes sur 2700 km, la région de Matam bénéficie de près de 400 km de route (pistes améliorées et bitumage), dont 100 kilomètres dévolus au département de Ranérou.





« Nous venons de procéder au lancement des travaux de la voirie de la commune de Ranérou qui portent sur 3 kilomètres, également aussi au lancement des travaux d’aménagement urbain de la ville. Dans le cadre du même marché il est prévu la réalisation de la route Ranérou-Houdallaye sur un linéaire de 40 kilomètres », a-t-il fait savoir.

Avant d’ajouter que ces réalisations, qui seront exécutées sur un délai de 16 mois, seront suivies d’un autre programme qui permettra de réaliser d’autres axes dans la zone. A savoir, le prolongement de la route Ranérou-Houdallaye jusqu’à Salalatou, la réalisation de la route Vélingara-Mbem Mbem et celle de Louguéré Thioli-Badagor, entre autres.





Des sections très importantes, lesquelles de son avis, permettront de renforcer l’accessibilité dans cette zone pour une correcte expression du potentiel économique.





Des perspectives fortement appréciées par le président du conseil départemental de Ranérou, Amadou Dawa Diallo, qui s’est servi de l’occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la république. Relevant à cet effet, que le désenclavement du département de Ranérou se conjugue en droite ligne avec les instructions du président de la république son excellence Macky Sall qui lors de son passage dans le département en juin 2021, avait instruit les autorités étatiques de procéder au désenclavement de la zone.





« C’est une consécration de la volonté politique de la haute autorité de l’Etat qui plaide en faveur de la correction d’un déséquilibre. Nous magnifions cet acte de haute portée car les différents projets contribueront à la fluidité de la circulation entre les localités en améliorant les échanges au niveau des zones périphériques », a-t-il déclaré.