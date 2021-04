Le "chat noir" sort des rangs de Bby : Oumar Youm répond à l'appel de ses frères

Les montagnes ne se rencontrent point, les hommes si. Et d'après Oumar Youm : "le chat noir est sorti des rangs de la grande majorité". Tous les propos débités ces derniers jours restent et demeurent de la "cacophonie", appuie Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour.Ainsi, la grande majorité présidentielle a enterré la hache de guerre. Désormais, il ne s'agira que d'une chose: relever les défis qui étaient devant eux. Ce dimanche, après-midi, ils s'étaient tous réunis pour discuter des bases qui pourraient faire du Sénégal un pays de l’émergence.Ceci fait suite à l’appel du président de la république, leur leader Macky Sall qui leur a demandé de partir au niveau de leur base. Cette recommandation a fait sortir Oumar Youm de son antre. Il est venu échanger sur l'essentiel avec ses camarades de parti."Si nous sommes ici, c’est parce qu’on a pu résoudre certaines bisbilles. Donc nous allons continuer à nous concerter. La seule préoccupation est de donner une satisfaction au président de la république. Depuis 2012, nous avons donné la majorité au président de la république en gagnant les échéances électorales. Ce qui fait que la grande majorité contrôle les 17 collectivités locales dont 16 communes et un conseil départemental", a affirmé Saliou Samb.Puisque le chat noir est sorti des rangs de la grande majorité, pour Oumar Youm : "l'heure est à l’unité". "Il ne faut pas se voiler la face, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y avait une période de tensions et de troubles. Nous sommes en train de reconstruire la paix. Aujourd’hui il faut se donner la main, c’est une bonne image et il faut s'inscrire dans la trajectoire d’une bonne communication et qu’on soit plus responsables dans nos prises de parole publique", tance le maire de Thiadiaye.Il ajoute que : "le ramadan est un mois de pardon, de solidarité, de sacrifice et de pénitence où on essaie de tourner les pages surtout lorsqu’il s’agit des pages qui ne sont pas les meilleures de notre histoire politique".Il reconnaît que la démarche de son frère Saliou Samb leur a permis de se retrouver sur l'essentiel.Notamment, "pour des échanges de paix, de tranquillité sur les questions de l’heure particulièrement politique". Cette réunion a permis, selon Me Youm, de mettre en place "une résolution de soutien envers le président de la république, son excellence Macky Sall pour son travail abattu depuis 2012 dans tous les secteurs"."Nous affirmons notre soutien et notre solidarité au président de la république. Nous devons accentuer notre travail de terrain pour que les élections à venir, qu’on ne puisse céder un centimètre de parcelle à l’opposition", prévient l'ancien ministre Youm revenu en force et prêt à défendre ses frères de parti.