Le Ranch de Dolly doté de trois nouvelles citernes à eau pour combattre les feux de brousse

Après le feu de brousse qui s'était déclaré, lundi dernier au Ranch de Dolly ravageant plus de 15 hectares du tapis herbacé, une réunion de sensibilisation s'est tenue en présence de la Direction des Eaux et Forêts, représentée par le colonel Baidy Ba, des services techniques des ONG du département et des organisations communautaires de base.







Les participants ont discuté des stratégies à mettre en place pour lutter contre les feux de brousse. Ainsi, il a été décidé d'entretenir plus de 350 km d'anciens pare-feux et la création d’un nouveau réseau de 200 km.





Pour une meilleure intervention en cas de feu de brousse au niveau du Ranch et ses environs, la Direction des Eaux et Forêts a remis à la sous brigade des eaux et forêts trois nouvelles citernes à eau.





Les acteurs communautaires de base ont été sensibilisés sur les précautions à tenir pour éviter la destruction du tapis herbacé du Ranch de Dolly.