Le Sénégal plébiscité par le FMI : Ansou Sané et ses camarades mettent en exergue les orientations de Macky Sall

Le Coordonnateur du Mouvement and ligguey sa Gokh (MLSG) de Ziguinchor félicite le Gouvernement du Sénégal pour les performances réalisées dans la tenue de notre économie et qui lui ont valu un satisfécit du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue de sa mission d’évaluation de nos politiques budgétaires. Avec une croissance prévue pour 8,7 %, une baisse annoncée de l’inflation et une augmentation des recettes, ces statistiques témoignent de la bonne santé de notre économie ainsi que de la bonne maîtrise des agrégats économiques.





Aussi, sur la politique sociale du Président Macky Sall, Ansou Sané par ailleurs Directeur général de l’ANRAC, constate, pour s’en féliciter, qu’elle est largement plébiscitée par le FMI qui a même préconisé une augmentation de l’enveloppe pour un large ciblage des ménages défavorisés. “Ce qui conforte les orientations sociales fortes impulsées par le Chef de l’Etat dans le projet de budget 2023. Selon lui, cela est aussi un tournant majeur de la gouvernance du Chef de l’Etat qui a fait de la réduction des inégalités sociales et du soutien des couches les plus défavorisées un cuiseur de son mandat”, estime le Coordonnateur du MLSG.