Le Sénégal se dote d’un Cadastre pétrolier

Après le Code pétrolier, la Loi sur le Contenu local (2019) et le Code gazier (2020), le gouvernement va lancer, le 18 mai prochain, son cadastre pétrolier.



Ce, indique Le Soleil qui donne la nouvelle, afin rendre accessible et mieux diffuser l’information sur le pétrole.



Ce Cadastre Pétrolier du Sénégal (CPS), qui sera bientôt mis en ligne, a été une forte demande de la société civile et de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).



Le CPS servira à la diffusion de toutes les informations nécessaires au public sur l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal.