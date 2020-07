Le Sytjust poursuit (toujours) sa grève

Les uns et les autres continuent, à juste titre, de se poser une question plus que légitime : les travailleurs du Temple de Thémis ont-ils reçu leur salaire du mois dernier ? En attendant, le (Sytjust) est plus que jamais déterminé dans la lutte pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. En mouvement d'humeur depuis un mois, il a encore décrété un mot d'ordre de grève de 24 heures renouvelables couvrant le jeudi 30 juillet 2020.





Dans un communiqué parvenu à L'AS, le Syndicat des travailleurs de la justice (Systjust) lance un appel au gouvernement pour qu'il arrête "les dérives du ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui tente de remettre en cause les droits acquis des travailleurs de la justice générés par des décrets dûment signés par le président de la République et par un protocole d'accord signé par le gouvernement et le syndicat, le 17 octobre 2018".