Le tacle de Manchester City à ses détracteurs !

Un dirigeant de Manchester City a réagi aux incessantes critiques subies par le club anglais, qualifié hier pour la finale de la Ligue des champions.



Deux ans après une première finale perdue contre Chelsea, Manchester City signe son retour sur la dernière marche de la Ligue des champions. Et c'est sans contestation possible que les hommes de Josep Guardiola ont éliminé le Real Madrid, balayé mercredi soir à l'Etihad Stadium (0-4). De quoi mettre les choses au clair pour le club mancunien, propriété depuis 2008 des Emirats Arabes Unis et régulièrement critiqué pour son incapacité à soulever la coupe aux grandes oreilles en dépit de moyens abyssaux mis sur le marché des transferts pour renforcer l'effectif de l'entraîneur espagnol, à l'image du Paris Saint-Germain.





Ces clubs qui ont “investi davantage”





Après le match, l'un des membres de la direction des Citizens a répondu aux détracteurs du leader de la Premier League, quatre points d'avance sur son dauphin Arsenal. Interrogé par la chaîne Movistar, le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, a regretté que les succès des partenaires d'Ilkay Gündogan se résument à l'argent dépensé durant les différents mercatos. Selon lui, les titres glanés par le champion d'Angleterre 2022 ne sont pas liés uniquement aux sommes XXL lâchées à l'intersaison.