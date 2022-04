Législative 2022 : Les femmes de Benno lancent l’initiative « And Jeggo Am Ndam »

La 7ème édition de la conférence nationale des femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle a vécu ce samedi 16 avril. Centrée sur le thème « Femmes et politique en islam », ce grand rendez-vous religieux s’est tenu au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Il a été animé par Oustaz Pape Anne.







Une belle occasion que ces femmes politiques, venues massivement et toutes habillées en couleur blanche, ont saisie pour lancer l’initiative « And Jeggo Am Ndam ». Il s’agit ici d’une initiative qui vise à « assurer une majorité confortable au Président de la coalition BBY aux élections législatives du 31 juillet 2022. Ndèye Marième Badiane, présidente nationale des femmes de BBY et de la grande majorité présidentielle, qui a fait l’annonce, signale qu’un séminaire sera tenu à cet effet dans les meilleurs délais. Et cette rencontre sera suivie d’une tournée nationale pour une « remobilisation des femmes afin d’assurer une majorité qualifiée au soir de ces échéances électorales ».





La présidente nationale des femmes de BBY et de la grande majorité présidentielle a, par ailleurs, souligné les nombreuses réalisations du président de la République, Macky Sall. Avant de témoigner « toute l’affection et l’attachement » que les femmes de Benno et la grande majorité présidentielle ont à l’endroit du Chef de l’Etat.

Mme Ndèye Marième Badiane et Cie ont également profité de l’occasion pour renouveler leur confiance et leur engagement aux côtés du Président de la République. « Le Président Macky Sall est champion pour l’équité sociale et territoriale, champion pour les infrastructures, champion pour la formation et l’emploi des jeunes, champion pour l’autonomisation des femmes que vous êtes », a d’emblée soutenu la politique.





Dans son exposé, Oustaz Pape Anne est revenu de façon détaillée sur la place et le rôle de la femme dans la politique. Selon lui, la politique n’entrave en rien sur la croyance et la pratique de l’islam si et seulement si la femme l’applique dans les règles de l’art.





A ce titre, le conférencier a exhorté les femmes du Sénégal, notamment celles qui s’activent dans la politique, à s’inspirer et à prendre comme exemple Sokhna Aïcha qui, pour lui, était une référence pour la gente féminine.





L’édition de cette année a pour marraine la Première Dame Marième Faye Sall et le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a été choisi comme parrain. Elle a enregistré la présence d’autorités étatiques, administratives et religieuses, des femmes venues des quatre coins du pays, entre autres.