Législative 2022 : Vers une validation de la liste de Serigne Mboup

La liste And Nawle pourrait être validé

La liste de parrains présentée par la coalition And Nawlé de Serigne Mboup pourrait être validée. En effet, sur les 15 491 parrains déclarés non électeurs, 12 998 ont été validés après vérification. Pour l’essentiel, il s’agit d'erreurs manuscrite résultant de la rédaction des noms.





Confrontées aux techniques de vérification et de filtrage de la DAF, les listes des régions de Louga, Diourbel, Kaolack, Thiès et Kaffrine de la coalition And Nawlé ont connu un meilleur sort pour l’essentiel.





Sur les quinze milles(15.000) déclarés non valides et rejetés, treize mille(13.000) quasiment ont pu être récupérés et validés après passage au logiciel de filtrage, de contrôle et de vérification. Les dispositions du code électoral relatif au contrôle et à la vérification des lots de parrains fournis disent clairement qu’il s’agit de contrôler globalement « le nombre de parrains recueillis et le confronter aux dispositions de l’arrêté qui fixent le minimum et le maximum de parrains requis. Ensuite, si les parrains sont des électeurs identifiés dans le fichier général des électeurs. Cette opération est basée sur une recherche multicritère portant principalement sur les prénoms, noms, le numéro de la carte d’électeur et le numéro d’identification national. (…). Enfin est-ce que l’obligation de recueillir au moins mille (1000) parrains dans au moins sept régions, est respectée. », a détaillé le leader de la coalition And Nawlé lors de sa dernière déclaration face à la presse.





Or, selon la source, « sur les 15 491 parrains déclarés non électeurs, 12 998 ont été validés après vérification ». La coalition And Nawlé a réussi à dépasser la barre des milles (1000) parrains dans sept (07) régions. Ce qui donne de fortes chances à Serigne Mboup et ses camarades sur l’issue de leur recours auprès du juge électoral ».