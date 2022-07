Législative à Ziguinchor, Doudou Ka porte étendard de BBY

Le constat est sans conteste, le directeur général de l’AIBD a menée de main de maitre la campagne électorale, ce que ses plus fervents adversaires ne peuvent se priver d’accepter. Rien n’est laissé en rade dans l’entreprise de faire triompher la liste de BBY dans le département. Le responsable de BBY de Ziguinchor qui s’est donné corps et âme en occupant en permanence une bonne partie du terrain ayant échappé à la majorité aux dernières élections locales est une sorte de revanche qu’il veut prendre sur le maire de Ziguinchor le 31 juillet prochain.





S’il ya un responsable apériste de Ziguinchor qui a fait bonne figure en terme de mobilisation pour donner la victoire à BBY dans le département de Ziguinchor, c’est bien Doudou Ka le directeur générale de l’AIBD. Le responsable de BBY semble avoir porté à bras le corps le combat depuis l’entame de la campagne à travers une approche de proximité mais également de mobilisation de masse pour convaincre les populations de porter leurs choix sur la liste de la mouvance présidentielle.





Cette dernière semaine a été sans répits pour le DG de l’AIBD qui a investit toutes les localités suitées le long de la route nationale six pour y tenir des activités politiques de proximité. Toutes les sorties sont sanctionnés par des méga-meetings dans une localité point de convergence des nouvelles recrues et des militants acquis à la cause du président de la république Macky Sall. Son action sur le terrain en ce moment recoupe également avec la directive du grand patron de la mouvance présidentielle de fédérer toutes les énergies en vue d’assurer la victoire à BBY le 31 juillet prochain.





Doudou Ka en dépit des efforts considérables qu’il déploie en ce moment pour huiler la machine de coordination travaille à la synergie entre responsables pour plus d’efficience dans la finalité de l’action. Les témoignages de gratitude des organisations d jeunes et de femmes, évoluant au sein de la coalition BBY dans les réseaux sociaux illustrent à suffisance de l’appui logistique et organisationnelle très déterminant qu’il joue dans la machine électorale de BBY.





Doudou Ka s’est aussi particulièrement illustré à l’étape de Ziguinchor de la visite de la tête de liste nationale de BBY à Ziguinchor. L’accueil chaleureux qui lui a été réservé à quelque part porté les empreintes du DG de l’AIBD qui ne s’est pas privé de se déployer physique et matériellement pour offrir à Mimi Touré un bain de foule à la place Bambaya. Son soutien s’étend même jusque chez le investis des départements de Bignona et de Oussouye. Son agenda le conduit d’ailleurs ce jeudi dans une vaste activité de mobilisation en soutien aux candidats investi à Bignona en l’occurrence Ansoumana Sané par ailleurs maire de Sindian.





A l’occasion le DG de l’AIBD a réussi une mobilisation phénoménal dans le Fogny, digne d’un accueil réservé à un chef d’Etat. L’apport de Doudou Ka aura permis de battre le record de mobilisation de militants de la majorité depuis le debut de cette campagne électorale. Cette étape à permis de donner un nouvel élan à la campagne de Benno avec des risques réels d’inverser la tendance en sa faveur au soir du 31 juillet prochain.