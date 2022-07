Législatives 2022-Abdou Karim Sall : “La victoire est assurée à Mbao et dans le département de Pikine”

Les différentes coalitions politiques en lice pour les législatives du 31 juillet 2022 peuvent toutes désespérer pour gagner dans la commune de Mbao, sauf celle de Benno Bokk Yaakaar (Bby). Ici, comme les élections locales du 23 janvier dernier, les populations ont décidé de renouveler leur confiance au ministre maire de Mbao pour une victoire éclatante de Bby au soir du 31 juillet. « Mbao vote Benno Bokk Yaakaar. La victoire est assurée dans la commune de Mbao. La victoire est également assurée dans le département de Pikine », a tonné Abdou Karim Sall, coordonnateur des cadres républicains de Pikine et responsable Apr à Mbao, qui a clôturé en beauté, ce jeudi 28 juillet, sa campagne électorale de proximité dans son fief à Mbao.







Mieux, il ajoute : « Ce qui reste, c’est l’assaut final. L’assaut final, c’est le jour du vote où nous allons gagner dans tous les centres de vote et dans toute la commune ».





« Un homme de parole, d’actions et surtout engagé »





Au cours de cette grande caravane politique de clôture, le ministre maire a sillonné tous les coins et recoins de la commune pour rencontrer chaque responsable politique de la grande coalition présidentielle. Et à chaque étape, il a été accueilli comme un héros par les populations, les militants, notamment les jeunes qui se sont mobilisés comme un seul homme derrière leur maire en qui ils voient « un homme de parole, d’actions et surtout engagé » pour le développement de leur commune.





Ici, les populations ont promis de voter mieux qu’elles ont voté lors des dernières élections





Face aux nombreuses doléances des populations, à savoir : l’éclairage publique, la voirie, l’assainissement, entre autres, posées à l’occasion, Abdou Karim Sall, que les militants appellent intimement AKS, a promis de faire tout son mieux pour les satisfaire si Mbao donne la victoire au Chef de l’Etat, Macky Sall, au soir du 31 juillet. « Le président de la République a été élu en 2012 car la population du Sénégal avait confiance en lui. Il a été réélu en 2019 car il a fait un meilleur bilan. Quant à nous, nous avons été élus à la mairie lors des élections locales du 23 janvier dernier sur la base de la confiance que les populations ont placée en nous. Et le peu de temps que nous sommes en train de dérouler, les populations ont manifesté leur satisfaction. Et s’il plaît à Dieu, elles nous ont dit qu’elles vont voter mieux qu’elles ont voté lors des dernières élections, non seulement pour m’apporter leur soutien mais également pour apporter le soutien au président de la République », peste Abdou Karim Sall.





« Une campagne électorale sans faute »





Pour finir, le ministre maire de Mbao a tenu à remercier vivement tous les responsables politiques de la coalition Bby de la localité qui, selon lui, ont tous répondu présent à son appel depuis le début de la campagne électorale. « Nous avons fait une campagne électorale sans faute. Nous avons fait une campagne électorale sans faute et à feu continu. Depuis que nous avons démarré la campagne le jour de la Tabaski jusqu’à ce jour, personne n’a reculé ni abandonné », s’est-il réjoui. Avant de prier pour des élections apaisées et une victoire éclatante de Bby à Mbao et partout.





Abdou Karim Sall a, par ailleurs, donné rendez-vous aux militants le vendredi 29 juillet à partir de 10h au quartier général de Bby à Mbao. Ce, pour non seulement préparer la caravane de la tête de liste nationale de Bby, Aminata Touré, mais aussi le meeting de clôture de la campagne électorale prévue à la Place de la Nation après la prière du vendredi. Il a aussi demandé aux militants de se réunir le samedi pour procéder aux derniers réglages des préparatifs du jour de vote.





« Aucune perturbation venant de l’opposition ne sera tolérée le jour du vote à Mbao »