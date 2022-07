Législatives 2022: Abdoulaye Wade vote dans une ambiance euphorique

Me Abdoulaye Wade a effectué son devoir civique

L'ancien président du Sénégal a effectué son devoir citoyen vers 13h 30 minutes. Abdoulaye Wade a été accueilli dans l'euphorie par des militants et sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) venus en masse. Ces adeptes du pape du Sopi n'ont pu se retenir à la vue de leur bien aimé "président". S'enchaînent alors des cris de gaieté, certains allant jusqu'à regretter son départ. "Jamais tu n'aurais dû nous échapper”, clame un quarantenaire.





Conformément aux dispositions prévues, Maître Abdoulaye Wade a mis à la disposition du Président du bureau de vote sa pièce d’identité pour identification. Ensuite, il a pris l'ensemble des listes présentes et s'est dirigé vers l'isoloir. Quelques minutes passent, le pape du Sopi, vêtu d'un kaftan bleu et d'un bonnet blanc de lait s'est dirigé vers l'urne pour y introduire son enveloppe, tout en donnant le temps aux photographes et cameramen d'immortaliser le moment sous les applaudissements de quelques de ses militants présents dans la salle.





Visiblement très satisfait, Wade a terminé la procédure en apposant sa signature sur le fichier.





Membre de la délégation venue accompagner l'ancien président, Doudou Wade est revenu sur la pertinence de l'acte posé ce jour par son oncle et camarade de parti. "L'objectif de cette arrivée à Dakar est de participer aux élections législatives de ce jour. L’acte de ce patriarche, qui a fait autant de kilomètres dans l'air par un avion privé pour venir accomplir un acte citoyen, est une consécration de son combat. Cela renforce l'acte pris en 1974 en créant un parti politique d'opposition et le premier en Afrique."





Une consécration mais aussi un "exemple" selon toujours Doudou Wade. En effet, l'ancien parlementaire considère que Wade a encore donné une leçon de citoyenneté notamment aux jeunes. Des jeunes qui visiblement tardent à accomplir leur vote.