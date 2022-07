[Vidéo] Législatives 2022: Alioune Ndoye constate le manque d'affluence à Plateau

Alioune Ndoye après son vote à Plateau

La tête liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Alioune Ndoye a effectué son devoir citoyen au Complexe scolaire El Hadji Bibi Ndiaye (Avenue Lamine Guèye x Faidherbe). Le maire de Dakar Plateau est arrivé sur les lieux vers les environs de 9 heures 35. Alioune Ndoye, qui a fait le tour de certains centres, a déploré la faible affluence dans les centres de vote.





''Il n'y pas d'affluence pour le moment. J'ai fait quelques centres, mais ce n'est pas encore le grand rush. J'appelle les populations à effectuer leur devoir citoyen. Qu'ils viennent exprimer leur choix tranquillement. Et le soir, notre système électoral va dire le vainqueur. Le vote est important pour le renforcement de la démocratie'', lance-t-il.