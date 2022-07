Législatives 2022 : Amadou Bâ liste les raisons de redonner une majorité au président Macky Sall

On est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. A cinq jours du scrutin, la coalition Benno bokk Yakaar (Bby) affûte ses armes et multiplie les initiatives susceptible de faire pencher la balance de son côté au soir du 31 juillet prochain. Dans cette perspective, la cellule communication de ladite coalition a organisé ce mardi 26 juillet, une conférence thématique axée sur « la dynamique victoire du Sénégal sous l’ère du président Macky Sall ». Une occasion pour le directeur national de campagne, Amadou Bâ, de revenir en long et en large sur les réalisations du président Macky Sall qui, selon lui, devraient amener les sénégalais à renouveler le bail de la majorité présidentielle à l’assemblée nationale pour une pérennité de ces réalisations.





S’appuyant en premier lieu sur la transformation structurelle de l’économie, axe prioritaire du Plan Sénégal Emergent, celle-ci se matérialise, à l’en croire, par une croissance soutenue d’au-moins 6% et dans la durée. Il y a également la résorption du gap infrastructurelle. A ce sujet, souligne-t-il, « la question du retard infrastructurel était vitale ». Mais au bout de 10 ans, signale-t-il, « ce qui a été fait est exceptionnel ». Parmi ces réalisations exceptionnelles, il liste d’emblée le Ter qui, d’après lui, a douché les pronostics « alarmistes » de ses pourfendeurs.





« Le débat sur l’opportunité du Ter a bien existé dans ce pays. Aujourd’hui c’est 110 000 personnes qui voyagent à bord du Ter chaque jour. Aujourd’hui, on peut prendre son déjeuner à midi à Dakar et aller prier à Tisbar (la prière de 14 heures) à Touba grâce à Ila Touba. À notre arrivée, on n'avait qu’un seul aéroport Lss. Le président a achevé les travaux de l’aéroport à moindre coût. Le président Macky Sall a réalisé 20 ponts. Il a trouvé 33km d’autoroute et il a ajouté 219 km d’autoroute. 6000 km de pistes ont été réalisés dans le monde rural. Quant à l’électrification rurale, il a trouvé un taux de couverture de 20%, là on est à plus de 60% et l’objectif c’est 100% en 2024», liste-t-il.