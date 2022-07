Législatives 2022 : Ce qu'il faut retenir du discours de Macky Sall après son vote

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a voté, ce matin, dans son fief, à Fatick. Un acte citoyen à l'issue duquel il a rappelé que seul le peuple va décider.





"Nous allons élire aujourd'hui la 14e législature, toutes les personnes qui avaient un rôle à jouer pour ces élections l'ont bien fait. En commençant par les partis politiques, ils ont fait leur campagne, des meetings, discuté avec les populations. Car seul le peuple a le dernier mot", a-t-il notamment déclaré.



Macky Sall d'ajouter: "Après avoir exercé son droit de vote, chacun doit aller vaquer tranquillement à ses occupations. La vie continue et la nation sénégalaise est toujours unie, forte et plus solidaire".





Par ailleurs, il dit être ravi d'accomplir son devoir civique "pour la deuxième fois dans l'année après les élections locales de janvier dernier. Cela montre que nous sommes dans un pays démocratique".



Le Président Sall a également salué le travail des organisateurs des élections à savoir le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des élections qui, selon lui, a pris toutes les dispositions pour que matériellement les élections se passent bien malgré la période d'hivernage.