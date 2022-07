Législatives 2022-Dakar, Guédiawaye, Saint-Louis, Ziguinchor…: Démarrage timide du vote

Le constat est général sur presque toute l'étendue du pays. Dans les grandes villes comme Ziguinchor, Guédiawaye, Dakar, Saint-Louis, Dakar Plateau …les électeurs se déplacent au compte-gouttes.



Les opérations de vote pour le scrutin législatif ont démarré à 8 heures dans la plupart des centres avec tous les matériels nécessaires pour la bonne marche de l’élection.



Cependant, nous avons remarqué que les personnes du troisième âge ont ouvert timidement le vote. Certains bureaux de vote sont presque vides, on ne compte pas plus de 20 personnes dans les files, selon nos sources.



Pour ce scrutin du dimanche 31 juillet 2022, 6.727.759 électeurs sont attendus pour élire les 165 députés dans le pays et à l’étranger.