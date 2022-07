Législatives 2022-Diaspora : « aucun manquement signalé », selon Aissata Tall Sall

Me Aissata Tall Sall, vote à Podor

La ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Aissata Tall Sall a dressé un bilan à mi-parcours du scrutin dans la diaspora. D’après l’ex maire de Podor, qui s’est confiée après avoir effectué son devoir civique, à l'École Racine Cheikh Sow de Podor, "le vote se déroule bien dans les bureaux de votes ouverts pour les sénégalais vivant à l’Etranger ».





Ainsi, poursuit, Mme Aissata Tall Sall, « aucun manquement n’a été signalé », . L’ex mairesse de Podor a par ailleurs jugé « relativement faible », l’affluence des électeurs au niveau de cette région. « Le vote démarre timidement. C’est une tradition bien podoroise », a-t-elle commenté, dans une déclaration rapportée par l'APS.