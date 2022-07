[Chronique] Législatives 2022 : Exit la violence, place au débat !

Législatives 2022 : Exit la violence, place au débat !

Après l’argument de la force, la force de l’argument ! Heureux que les politiciens sénégalais aient enfin décidé de revenir à la raison et à l’esprit du jeu démocratique qui n’autorise qu’une seule confrontation sur le champ politique: celle des idées. En effet, au bout d’un processus électoral jalonné de heurts entre le camp du pouvoir et celui de l’opposition et ayant occasionné plusieurs dégâts et même mort d’homme, la tête de liste recalée de Yewwi Askan wi, Ousmane Sonko et celle de la mouvance présidentielle, Aminata Touré ont enfin décidé de faire prévaloir la force de l’argument en s’affrontant dans un débat public dont les conditions préalables sont déjà fixées.





Sur demande du maire de Ziguinchor qui, de passage dans le nord du pays, l’a invité à confronter leurs idées devant le peuple sénégalais, seul arbitre, la candidate en chef de Benno a accepté volontiers…mais pose quatre conditions : « Que Ousmane Sonko renonce publiquement à toutes formes de violence et se sépare et condamne les insulteurs qui s’en prennent aussi aux chefs religieux. Que Ousmane Sonko condamne le MFDC et apporte son soutien sans faille à l’Armée nationale et qu’il reconnaisse le caractère multi-ethnique de la Casamance comme partie intégrante et inséparable du Sénégal. Que Ousmane Sonko s’engage à respecter les Institutions qu’il attaque régulièrement. Que Ousmane Sonko se lave de toutes les accusations graves dans le dossier pendant en Justice car elle milite depuis de longues années pour la protection morale et physique des femmes vulnérables ».





Une fuite en avant pour certains qui jugent la réplique de l’ancienne premier ministre comme une forme sournoise de décliner l’invitation au débat. A moins d’une semaine de la fin de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain, reste à savoir si les deux camps trouveront un terrain d’entente pour organiser dans les temps ce débat ô combien salutaire.





Prenant la balle au bond, la tête de liste départementale de Yewwi Askan wi à Ziguinchor, l’activiste Guy Marius Sagna invite, à son tour, sa concurrente directe tête de liste de Benno bokk Yakaar Victorine Ndèye, au débat.