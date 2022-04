Législatives 2022 : Le directeur des Elections invite les candidats à participer à un atelier de partage

Dans le cadre des prochaines joutes législatives prévues le 31 juillet 2022, le directeur général des Elections informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes désireux de déclarer leurs candidatures, de la tenue d’un atelier de partage sur le thème «Constitution et dépôt des dossiers de déclaration de candidature», le jeudi 28 avril, à l’hôtel Ngor Diarama.





Dans un communiqué rendu public, il signale que les modèles de déclaration de candidature et d’attestation fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des articles R.76 à R.78 du Code électoral, ainsi que le guide sur la constitution et le dépôt des dossiers de déclaration de candidature, seront exposés, commentés et partagés.