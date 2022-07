[Parole aux militants] Législatives 2022 : Mbaye Niasse donne 08 raisons de voter pour Natangué Askan wi

Tout le monde l’a constaté, certains pour le déplorer. La campagne pour les élections législatives est marquée par des déclarations éloignées des préoccupations des Sénégalais. Le programme de ceux qui prétendent siéger à l’Assemblée nationale reste largement méconnu. C’est pour cette raison et aussi au regard de l’image que la dernière législature a renvoyée, que Seneweb a décidé de donner la parole aux candidats à la députation de chaque coalition engagée.Pour ce premier épisode de la série, Mbaye Niasse de la coalition NATANGUE ASKAN WI. Ce jeune logisticien, issu de la banlieue dakaroise, revient, dans cet entretien, sur les axes du programme que leur formation veut vendre aux Sénégalais.



1- Créer un fonds spécial pour les calamités et les catastrophes naturelles



Ce point reste crucial pour notre coalition. En réalité, notre pays est de plus en plus menacé. Pour atténuer les conséquences de ces catastrophes naturelles, nous allons créer un fonds spécial pour les situations d'urgence qui peuvent survenir à tout moment. C’est dans cette optique que nous proposons ce fonds dans le but de venir en aide aux populations qui seraient impactées.



Ce fonds sera utilisé pour assister les éventuelles victimes de ces catastrophes et reconstruire les infrastructures qui seront endommagées.



2- Rétablir l’ordre et la discipline sur l’ensemble du territoire



Il s’agit ici de mettre en place des dispositions et des mesures pour permettre l’exercice du droit de la liberté d’opinion. Il faut aussi des textes qui vont restaurer l’ordre et la discipline.



3- Accorder une bourse à tous les étudiants



Il s’agit de présenter un programme de bourse d’études aux étudiants. Ces derniers auront la possibilité de bénéficier aux différentes écoles de formation professionnelle lorsqu’ils le souhaitent. Une procédure particulière sera mise en place pour faciliter l’accès aux bourses aux étudiants sénégalais de l’étranger. Nous allons donner la chance aux étudiants qui sont au Sénégal et ceux de l’étranger.



4- Doubler la pension des retraités



Au regard de la cherté des denrées de première nécessité, il est important d’apporter des propositions permettant aux personnes retraitées de pouvoir subvenir aux besoins primaires.



La coalition NAATAANGUE ASKANWI comme son nom l’indique, croit fermement que les retraités constituent une couche vulnérable compte tenu de la modicité de leurs pensions.



5- Veiller à l’indépendance de la justice



La justice est un pilier essentiel dans un Etat de droit. Nous travaillerons à renforcer l’indépendance de la justice. Sans une justice indépendante, l’édifice de l’Etat devient chancelant. NAATÀNGUE ASKANWI, ayant pris conscience de cela, va proposer des projets de lois pour que la justice puisse trancher en se fondant uniquement sur le droit.



6- Créer une industrie pour l’exploitation de nos minerais



Le Sénégal reste un pays avec d’énormes potentialités, notamment dans son sous-sol. Avec les découvertes de ressources minières, le Sénégal doit profiter de son potentiel. C’est pour cette raison que nous devons mettre l’accent sur la création d’entreprises capables d’exploiter nos ressources. En plus de cela, il faut des filières de formation qualifiante dans le domaine minier au profit des jeunes.



7- Renforcer le dispositif de protection des intérêts des pêcheurs, des mareyeurs et des éleveurs



Nous allons mettre en place une politique visant à mieux protéger les pêcheurs, les éleveurs et les mareyeurs entre autres. Nous allons créer des conditions d’épanouissement de ces acteurs en signant par exemple des accords qui mettent en avant l’intérêt supérieur de la nation, en protégeant le secteur primaire.



8- Créer une caisse pour l’achat et la transformation des cultures vivrières: (arachide, mil, riz, sorgho etc.)



La consommation locale et la transformation des produits locaux est un point essentiel dans notre programme. En transformant nos produits locaux en mettant en place des unités de transformation, le Sénégal pourrait réduire de 73 % le chômage des jeunes.