Législatives 2022-Mermoz Sacré-Coeur: Faible engouement des électeurs, les mots de la maman de Barthélémy Dias…

Vote de la maman de Barthelemy Dias

Le vote a démarré de manière timide dans la commune de Mermoz-Sacré-coeur, où réside le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.





Une situation aux antipodes de celle notée lors des élections locales de janvier 2022.





Et comme d'habitude, la présence des personnes âgées est plus marquée. Parmi eux, la mère de Barthélémy Dias. Christine Lopes Dias a accompli son acte citoyen dans le bureau numéro 04 du centre Mass Massaër Niane I. Au sortir de la salle, madame Dias a souhaité que "le peuple sénégalais triomphe à la fin de cette journée". En outre, elle a rendu hommage aux jeunes.