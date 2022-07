Législatives 2022 – Résultats provisoires : Alioune Tine invite les politiques à s’entendre sur la stabilité du pays

Face aux résultats provisoires des élections législatives qui commencent à sortir des urnes un peu partout, Alioune Tine a réagi estimant que « le triomphe modeste et preuve d’humilité » doivent prévaloir quel que soit le vainqueur de ces joutes électorales du 31 juillet 2022.





« Quel que soit le vainqueur, il doit avoir le triomphe modeste et faire preuve d’humilité. S’entendre sur la stabilité, la paix et le bien être des Sénégalais, est un horizon acceptable pour tous par ces temps d’incertitude où les gens se cherchent encore », a réagi le fondateur de Think Tank Afrikajom Center sur son compte twitter.