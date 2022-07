Législatives 2022 – Résultats provisoires : Ziguinchor réconforte la suprématie de son maire

Le maire de Ziguinchor est roi chez-lui et les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet ne diront pas le contraire. Selon ces résultats, Ousmane Sonko a gagné largement son centre et son bureau de vote aux HLM Néma. En effet, dans ledit centre le leader de Yewwi Askan Wi a laminé Benno Bokk Yaakaar dans tous les 6 bureaux de vote qu’il compte. Au bureau 1, sa coalition a obtenu 182 voix contre 42 pour Bby ; 136 contre 48 au bureau 2 ; 162 contre 39 au bureau 3 ; 176 contre 39 au bureau 4 ; 158 contre 49 pour Bby dans le bureau 5, et enfin, 155 contre 34 voix pour Benno au niveau du bureau 6. Ce qui fait un total de 969 contre 251 voix pour Bby.