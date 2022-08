Législatives 2022-Ndiébel : Dame Beye Ba confirme son ascension fulgurante

Dame Beye BA, Maire de Ndiébel, mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans cette commune durant les élections législatives du 31 juillet 2022, a raflé tous les 14 bureaux de vote que compte la commune de Ndiébel. Il confirme ainsi son leadership avec 1905 voix contre 786 pour Yewwi Askan Wi, sur 2856 votants, soit 67% des suffrages.





Depuis la création de son mouvement la Convergence pour la Démocratie et le Développement(CDD) /DEKKIL SA GOKH, l’opérateur économique, juriste de formation, ne cesse d’imposer sa force politique dans la commune. Il faut dire que l’homme a misé sur la proximité et le dialogue avec ses administrés pour imposer sa griffe.. Cela lui a permis avec une équipe dynamique et compétente d’être à l’écoute des populations qui avaient fini par démissionner du militantisme politique voir même de l’engagement citoyen. Il a ainsi compris, après les avoir entendu, que la vision qu’il a pour faire face aux maux qui gangrènent la vie des populations, est en phase avec celle du Président Macky Sall.







Dame Beye Ba a créé en juillet 2017 la CCD/DEKIL SA GOKH et soutient, d’emblée, le président de la république. Sa légitimité sera prouvée lors des élections locales durant lesquelles il a été élu maire. Étant conscient que l’enjeu de ces élections est local, il collabore avec des fils de Ndiebel qui représentaient la coalition Yewwi Askan Wi, après que la coalition Benno Bokk Yakaar ait porté son choix sur l’actuel PCA de la SAR, Diène Faye.





Toutefois, il réaffirme son soutien au président Macky Sall, avec qui il partage, à travers le PUDC, la CMU, les Bourses familiales, entre autres programmes, la même vision. Cependant les invectives n’avaient pas manqué. Certains analystes défendaient l’idée selon laquelle, l‘édile de Ndiebel a été élu maire grâce à la popularité de Yewwi Askan Wi.