Législatives 2022/Parrainage : Les responsables Apr de Podor collectent plus de 90 000 parrains

Collecte de parrainages à Podor par le Camp Abdoulaye Daouda Diallo

Le président du conseil départemental et les 17 maires de Podor ont décidé de travailler, la main dans la main, avec le coordonnateur Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, pour collecter le maximum de parrains et donner une majorité écrasante au président de la République lors des élections législatives du 31 juillet 2022.





Ainsi, Mamadou Dia et Cie, qui faisaient face à la presse ce samedi 7 mai, au siège national de l’APR à Dakar, a renseigné qu’à la date d’aujourd’hui, lui et ses camarades ont obtenu 90 623 parrains. Un résultat qui, selon lui, est « important compte tenu de leur électorat ».





Au cours de la rencontre, qui a enregistré la présence de tous les responsables politiques, des jeunes et femmes militants du département de Podor, le président du conseil départemental, lisant leur résolution signée par lui-même et les 17 maires de Podor, a souligné que la liste proposée par le coordonnateur est challengée par eux-mêmes pour atteindre des résultats significatifs à l’image de toutes les élections passées.





Avant de préciser : « Nous joignons à cette résolution les copies des cartes d’identité nationale pour attester notre engagement sans faille », a souligné Mamadou Dia.





Mais, le parrainage n’étant pas terminé, Mamadou Dia et Cie compte faire plus pour atteindre leur objectif qui est de 100 000 parrains d’ici le vendredi prochain. Ce qui, selon lui, va refléter le « dynamisme » de la politique de l’APR à Podor sous la coordination du ministre Abdoulaye Daouda Diallo.