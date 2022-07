[Parole aux militants] Législatives 2022 : Serigne Cheikh Kandji donne 8 raisons de voter pour Benno Bokk Yakaar

Tout le monde l’a constaté, certains pour le déplorer. La campagne pour les élections législatives est marquée par des déclarations éloignées des préoccupations des Sénégalais. Le programme de ceux qui prétendent siéger à l’Assemblée nationale reste largement méconnu. C’est pour cette raison et aussi au regard de l’image que la dernière législature a renvoyée, que Seneweb a décidé de donner la parole aux militants de chaque coalition engagée.Pour ce deuxième épisode de la série, Serigne Cheikh Kandji de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce jeune économiste au ministère des Finances et du Budget revient dans cet entretien, sur les axes du programme de la "continuité".



1-Pour la préservation de la stabilité et la paix



“Dans un contexte géopolitique très sensible marqué par des coups d'État et des attaques terroristes dans la sous-région, notre pays reste toujours en sécurité grâce aux multiples efforts du Président Macky Sall.



Depuis 2014, on peut noter le renforcement des équipements, des moyens de surveillance, de renseignement et d’intervention des forces de défense et de sécurité. Il faut aussi noter la mise en place d’une cellule de lutte anti-terroriste et le recrutement de nouveaux personnels de police et des agents de sécurité.



La stabilité de notre pays demeure notre principale richesse et nous devons la préserver avec notre Président, qui est par ailleurs le Président en exercice de l’Union Africaine.”



2-Pour un accès à des soins de santé de qualité



“L’élargissement de la carte sanitaire et le relèvement du plateau médical sont une réalité avec le PR Macky Sall. Cette mutation de notre système sanitaire est matérialisée par la construction de nouveaux hôpitaux modernes et avec des équipements de dernière génération (Touba, Kaffrine).”



3-Pour un meilleur système éducatif



“Il s’agit du renforcement de la carte scolaire avec la construction de nouvelles écoles, plus de 90 milliards ont été mobilisés pour l’éradication des abris provisoires et une revalorisation du système de rémunération des enseignants.”



4-Pour la poursuite des grands chantiers



“Dans ce domaine, on peut mettre l’accent sur les infrastructures de connectivité dont les objectifs majeurs consistent à : bâtir un réseau structuré favorisant un développement plus équilibré du territoire ainsi que l’émergence des pôles d’activité économique tel que Diamniadio qui en est la parfaite illustration ; désenclaver les zones à fortes potentialités économiques en facilitant l’accès aux populations de base ; renforcer l’attractivité et la compétitivité de l’économie ; développer un réseau routier bien articulé.



Il faut noter la floraison des ponts, autoponts, autoroutes, le TER plus grand chantier du Sénégal indépendant : 11 5000 passagers par jour sans compter le BRT.”



5-Pour plus d’équité sociale et de bonheur partagé



“Aide accordée aux familles démunies avec les bourses de sécurité familiales, la cash transfert, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées, la CMU, la carte d’égalité des chances …”



6-Pour l’autonomisation des femmes



“Avec le financement des projets des femmes à travers PADESS, DER, FONGIP, les femmes occupent une place primordiale dans les politiques du Président. D’ailleurs, c’est la première fois dans l’histoire politique du Sénégal qu’une femme est tête de liste nationale pour des élections législatives en l’occurrence Mme la Présidente Aminata Touré.”



7-Pour l’amélioration du pouvoir d’achat des sénégalais



“Le Président de la République, conscient de la conjoncture économique qui secoue le monde entier, ne cesse de poser des actes forts pour aider les populations à la résilience avec notamment des subventions sur tous les denrées de première nécessité ainsi que les hydrocarbures mais également avec la revalorisation des salaires des fonctionnaires et des appuis conséquents aux ménages.”



8-Pour lutter contre le chômage : Secteur Emploi et formation des jeunes



“Il s’agit ici de la mise en place de plusieurs politique d’emploi à travers notamment des structures de formation 3FPT, des structures de financement ANPEJ, DER, FONGIP et des programmes d’emploi comme XEYU NDAW YIII sans oublier le PRODAC.”